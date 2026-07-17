Александр Козловский: Детская областная больница вышла на качественно новый уровень оказания помощи

Детская областная клиническая больница Псковской области за последние годы значительно расширила возможности оказания медицинской помощи и продолжает развиваться. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / МАХ

Александр Козловский вместе с главой Пскова Борисом Елкиным и депутатом Псковского областного Собрания Алексеем Севастьяновым посетил медицинское учреждение, где ознакомился с его работой, встретился с главным врачом Евгением Васильевым и коллективом.

«Детская областная больница сегодня – это один из главных медицинских центров региона, где оказывают высококвалифицированную помощь маленьким пациентам со всей Псковской области. За последние годы здесь произошли серьезные изменения, которые позволяют говорить о качественно новом уровне детского здравоохранения», — отметил Александр Козловский.

По его словам, одним из ключевых событий стало открытие ортопедического реабилитационного отделения.

«Любая сложная операция – это только первый этап лечения. Не менее важно помочь ребенку восстановиться, вернуть здоровье и качество жизни. Теперь такая помощь оказывается в регионе на современном уровне, а палаты оснащены оборудованием даже для самых тяжелых пациентов», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что благодаря государственной поддержке, федеральным программам и вниманию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за два года в больнице открыли три новых отделения и около десяти новых направлений, а также внедрили современные методы лечения, включая высокотехнологичные и малоинвазивные операции.

Во время визита участники встречи также обсудили развитие помощи детям с сахарным диабетом и вопросы транспортировки пациентов из отдаленных районов области. Для решения последней задачи учреждение рассчитывает получить специализированный автомобиль по федеральной программе.

Отдельные слова благодарности Александр Козловский адресовал коллективу больницы.

«Здесь работают около тысячи сотрудников, которые ежедневно помогают детям, спасают жизни и возвращают здоровье. Полностью согласен со словами Евгения Сергеевича: люди, которые работают в государственных больницах, – настоящие патриоты своего дела. Их профессионализм, ответственность и преданность профессии заслуживают самого глубокого уважения», — заявил он.

Как отметил парламентарий, развитие учреждения продолжится. Уже в 2027 году в рамках федеральных программ планируется приобрести новое оборудование для диагностики, лечения и медицинской реабилитации детей.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались предложения в Народную программу, касающиеся дальнейшей модернизации системы здравоохранения, повышения доступности специализированной медицинской помощи и решения кадровых вопросов.