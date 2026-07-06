Псковские библиотекари приглашают детей провести «Семейные дни в Григорьевке»

В псковской библиотеке имени И. Н. Григорьева с 6 по 12 июля проходят специальные мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви и верности, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Афиша: библиотека имени И. Н. Григорьева

Акция «Семейные дни в Григорьевке» в этом году построена на основе серии книг Юлии Ивановой «Опасные приключения Веры и Саши», которые в увлекательной форме знакомят детей с правилами поведения в опасных ситуациях и написана при поддержке «Школы ЛизаАлерт».

В программе «Семейных дней в Григорьевке» игра «Проходим уровни вместе с Верой и Сашей», практикум «Найди дорогу домой», работа с карточками «Можно или нельзя», игра-лабиринт «Безопасный маршрут».

Все семейные мероприятия будет проходить в «Григорьевке» ежедневно с 12:00 до 17:00.