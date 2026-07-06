Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери проходит 6 июля

Празднество Божией Матери в честь ее святой иконы Владимирской совершается 6 июля в благодарение за избавление Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году.

Фото: Икона Божией Матери «Умиление», список с иконы Богородицы Владимирской.

Псково-Печерский монастырь / Telegram

В 1480 году при Великом князе Иоанне III Васильевиче хан Золотой Орды Ахмат с многочисленными полчищами подошел к реке Угре, которую называют «поясом Богоматери», охраняющим Московские владения, пишет Calend.ru.

Целый день войска хана и Московского князя стояли друг против друга, не приступая к решительным действиям, — «стояние на Угре».

Вся Москва молилась своей Заступнице Пресвятой Богородице о спасении православной столицы. Митрополит Геронтий (1473—1489) и духовник князя, архиепископ Ростовский Вассиан, молитвой, благословением и советом подкрепляли русские войска. Митрополит писал князю соборное послание, в котором призывал его мужественно стоять против врага, уповая на помощь Матери Божией.

Пресвятая Богородица заступилась за Землю русскую. Князь приказал своим войскам отступать от Угры, желая дождаться перехода татар, враги же решили, что русские заманивают их в засаду, и тоже стали отступать, сначала медленно, а ночью побежали, гонимые страхом.

В благодарность за освобождение России от татар и был установлен праздник в честь Божией Матери.