Более 1,5 тысяч псковских детей приняли участие в первом этапе «Санпросвета»

В Псковской области в просветительской акции «Санпросвет» приняли участие более 1,5 тысяч детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Афиша: управление Роспотребнадзора по Псковской области

Стартует второй этап всероссийского Лектория Роспотребнадзора «Санпросвет». В мероприятии примут участие эксперты Роспотребнадзора и региональные партнеры, включая добровольческие и общественные организации.

Масштабный просветительский проект лекторий «Санпросвет» направлен на информирование граждан об основных методах профилактики инфекционных заболеваний и повышение уровня санитарной грамотности населения. Второй этап, посвященный правилам гигиены, пройдет на базе оздоровительных организаций для детей и подростков. Также для ребят старше 15 лет специалисты прочитают лекции по профилактике ВИЧ.

Первый этап Лектория состоялся в марте 2026 года: в целом по стране проведено 15 697 очных и 5 713 онлайн-уроков с охватом 711 185 человек.

Эксперты управления Роспотребнадзора по Псковской области и центра гигиены и эпидемиологии провели более 50 встреч — это свыше 60 часов живого общения с воспитанниками детских садов и младшими школьниками.

Лекторий создан в рамках реализации коммуникационной стратегии «Санпросвет» федерального проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)».

В 2025 году было проведено более 10 тысяч лекториев, посвященных санитарно-гигиеническим правилам, вакцинации, профилактике гриппа, ОРВИ, ВИЧ-инфекции и другим важным темам; с учетом публикаций в СМИ общий охват составил более 19 миллионов человек.