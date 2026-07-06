 
Общество

Более 1,5 тысяч псковских детей приняли участие в первом этапе «Санпросвета»

0

В Псковской области в просветительской акции «Санпросвет» приняли участие более 1,5 тысяч детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Афиша: управление Роспотребнадзора по Псковской области

Стартует второй этап всероссийского Лектория Роспотребнадзора «Санпросвет». В мероприятии примут участие эксперты Роспотребнадзора и региональные партнеры, включая добровольческие и общественные организации.

Масштабный просветительский проект лекторий «Санпросвет» направлен на информирование граждан об основных методах профилактики инфекционных заболеваний и повышение уровня санитарной грамотности населения. Второй этап, посвященный правилам гигиены, пройдет на базе оздоровительных организаций для детей и подростков. Также для ребят старше 15 лет специалисты прочитают лекции по профилактике ВИЧ.

Первый этап Лектория состоялся в марте 2026 года: в целом по стране проведено 15 697 очных и 5 713 онлайн-уроков с охватом 711 185 человек.

Эксперты управления Роспотребнадзора по Псковской области и центра гигиены и эпидемиологии провели более 50 встреч — это свыше 60 часов живого общения с воспитанниками детских садов и младшими школьниками.

Лекторий создан в рамках реализации коммуникационной стратегии «Санпросвет» федерального проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)».

В 2025 году было проведено более 10 тысяч лекториев, посвященных санитарно-гигиеническим правилам, вакцинации, профилактике гриппа, ОРВИ, ВИЧ-инфекции и другим важным темам; с учетом публикаций в СМИ общий охват составил более 19 миллионов человек.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026