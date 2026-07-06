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Судебные приставы нашли мать, задолжавшую алименты, в гостях у друзей в Дно

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Жительница города Дно задолжала своему 13-летнему ребенку алименты в размере более 625 тысяч рублей. Игнорирование извещений о вызове на прием в подразделение ведомства и регулярное отсутствие по месту регистрации привело к тому, что женщина была объявлена в исполнительский розыск, ее нашли в гостях у друзей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Сотрудники межрайонного отделения по розыску должников, их имущества и розыску детей отработали возможные адреса и места, где могла появляться неплательщица. В результате проведенных мероприятий женщина была обнаружена в гостях у своих друзей.
Судебные приставы доставили должницу в структурное подразделение ведомства для составления процессуальных документов и выяснения обстоятельств уклонения от уплаты средств на содержание ребенка.

Там на должницу был составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей. За данное правонарушение женщина была подвергнута административному наказанию в виде обязательных работ сроком на 40 часов. Также судебный пристав-исполнитель уведомил женщину, что если она не одумается и не начнет своевременно выплачивать дочери алименты, то ее привлекут к уголовной ответственности.

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