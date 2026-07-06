Большинство респондентов ПЛН принимают легкие успокоительные

Псковская область вышла в лидеры по потреблению успокоительных. Легкими успокоительными вроде валерьянки или пустырника ограничиваются 27.61% респондентов Псковской Ленты Новостей. В опросе приняли участие 163 человека.

Одна пятая часть аудитории (18.40%) принимает успокоительные только во время сильного стресса. При этом почти каждый десятый участник опроса (9,82%) принимает успокоительные на постоянной основе по назначению врача.

Равное количество голосов (15,95%) набрали два варианта ответа. На первом остановились те, кому и так нормально, помощь препаратов им не требуется. Вторая группа респондентов подавляет тревожность вредными привычками: алкоголем и сигаретами.

Еще 4,91% читателей пока не принимали препаратов, но мысли начать возникали. Заедают стресс 3,07% опрошенных. Метод успокаиваться через спорт или медитацию выбрали лишь 3,68%.

Результаты доказывают, что большинство псковичей так или иначе сталкиваются испытывают тревогу, однако борются с ней по разному — от легкого успокоительного до вредных привычек.