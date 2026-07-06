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Адвокат предупредила об ответственности за сброс водяных шариков с балкона

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Сброс воды с балкона, даже в виде обычного шарика, является административным или уголовным правонарушением в зависимости от последствий. Об этом 6 июля рассказала адвокат по уголовным делам, управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.

Изображение создано нейросетью

Каждое лето в соцсетях появляются видео, где с верхних этажей на прохожих, автомобили или балконы соседей летят наполненные водой шары и пакеты. Несмотря на кажущуюся безобидность, такой поступок квалифицируется как правонарушение.

По словам адвоката, административная ответственность наступает по ст. 20.1 КоАП РФ при отсутствии тяжких последствий, а уголовная — по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), если создается угроза жизни или здоровью, даже если пострадал только автомобиль.

«Если виновник — ребенок (до 14 лет), ответственность несут родители, если не докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1073 ГК РФ). Даже если родители в разводе, отвечают оба», — отметила Вероника Полякова.

Для подростков 14–18 лет возмещать вред должен сам виновник при наличии дохода или имущества, иначе — родители. В случае серьезного ущерба родители могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за невыполнение обязанностей по воспитанию, пишут «Известия».

Для пострадавших эксперт советует собирать доказательства: фиксировать данные свидетелей, использовать записи видеонаблюдения и фотографии поврежденного имущества. Затем необходимо обратиться в полицию, а при возможности — подать иск в районный суд с требованием о возмещении материального, физического или морального вреда.

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