Полиция обнаружила фиктивную регистрацию в Великих Луках

В Великих Луках полиция выявила факт фиктивной регистрации гражданина, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области.

В июле текущего года местная жительница 1986 года рождения зарегистрировала гражданина без его фактического пребывания по месту регистрации. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства данного случая.

Полиция напоминает, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность. Согласно статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, виновным может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.