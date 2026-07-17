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В Локнянском округе зацвёл «Сад памяти» в честь фронтовиков-земляков

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По итогам премии «Народное признание — 2025» ТОС «Большой России — малый уголок» из деревни Жарки Локнянского муниципального округа занял первое место в номинации «Инициатива» и признан одним из лучших ТОСов Псковской области. Об этом пишет глава округа Иван Белугин в мессенджере «Макс».

Фото: Иван Белугин / «Макс»

Главным проектом жителей стал «Сад памяти», посвящённый 80-летию Великой Победы. В Жарках установили памятную звезду и таблички с именами земляков-фронтовиков, обустроили место для отдыха и высадили яблони.

«Сегодня это не просто благоустроенная территория, а место, которое объединяет поколения и помогает сохранить историю каждой семьи. Но на достигнутом жители не останавливаются. В этом году ТОС вновь выиграл грант — теперь на дальнейшее благоустройство Сада памяти. Хорошая идея продолжает жить, развиваться и становиться частью деревни и всего округа», - рассказал глава округа.
 

По его словам, за всеми этими результатами стоит большой труд председателя ТОС Ларисы Афанасьевой и всех неравнодушных жителей Жарков.

«Спасибо каждому, кто предлагает идеи, участвует в субботниках, помогает делом и искренне переживает за свою малую родину. Именно из таких общих дел и складываются большие перемены. А тем, кто хочет своими глазами увидеть, как преобразились Жарки, предлагаю приехать 25 июля на День деревни. Начало праздника — в 14:00», - пишет Иван Белугин.
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