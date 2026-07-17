Участнику СВО из Великих Лук вернули трудовые права и назначили материальную помощь

Северо-Западная межрегиональная Гострудинспекция восстановила права участника специальной военной операции – работника Великолукского завода «Транснефтемаш», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе инспекции.

В инспекцию поступило обращение работника о нарушении трудовых прав. Заявитель сообщил, что работодатель отказал в отзыве заявления об увольнении по собственному желанию и не приостановил действие трудового договора в связи с заключением контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В ходе рассмотрения обращения доводы работника подтвердились. Работодатель признал факт нарушения и добровольно урегулировал возникшие разногласия.

По результатам принятых мер приказ об увольнении признан недействительным, действие трудового договора приостановлено на период прохождения военной службы. Кроме того, работнику назначены единовременная и ежемесячная материальная помощь.

В адрес работодателя направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований трудового законодательства.