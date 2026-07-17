 
Общество

Участнику СВО из Великих Лук вернули трудовые права и назначили материальную помощь

0

Северо-Западная межрегиональная Гострудинспекция восстановила права участника специальной военной операции – работника Великолукского завода «Транснефтемаш», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе инспекции.

В инспекцию поступило обращение работника о нарушении трудовых прав. Заявитель сообщил, что работодатель отказал в отзыве заявления об увольнении по собственному желанию и не приостановил действие трудового договора в связи с заключением контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В ходе рассмотрения обращения доводы работника подтвердились. Работодатель признал факт нарушения и добровольно урегулировал возникшие разногласия.

По результатам принятых мер приказ об увольнении признан недействительным, действие трудового договора приостановлено на период прохождения военной службы. Кроме того, работнику назначены единовременная и ежемесячная материальная помощь.
В адрес работодателя направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований трудового законодательства.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026