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Александр Козловский о присвоении Елене Косенковой звания Почётного гражданина: Ответственность перед людьми важнее громких слов

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Депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Козловский поздравил заслуженного и почетного работника текстильной и легкой промышленности РФ, генерального директора ЗАО «Псковская швейная фабрика "Славянка"» Елену Косенкову с присвоением ей звания Почетного гражданина города Пскова в своем канале в мессенджере Мах.

Фото: Александр Козловский / Мах

Александр Козловский отметил, что это заслуженное признание многолетнего труда человека, который посвятил себя развитию одного из крупнейших предприятий региона. Под руководством Елены Александровны фабрика «Славянка» не только сохранила свои позиции в непростые для отрасли годы, но и продолжает успешно развиваться, обеспечивая рабочими местами сотни жителей.

Также депутат отдельно восхитился благотворительной деятельностью, активной общественной работой, помощью российским военнослужащим и их семьям, а также участием в различных гуманитарных проектах: «Все это говорит о человеке, для которого ответственность перед людьми всегда была важнее громких слов. Искренне рад, что депутаты Псковской городской Думы единогласно поддержали это решение. Такие люди своим ежедневным трудом, профессионализмом и преданностью делу создают настоящее будущее нашего региона!»

Напомним, вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Пскова» Елене Косенковой рассмотрели депутаты Псковской городской Думы в рамках очередного заседания.

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Пресс-портреты

Косенкова Елена Александровна

Косенкова Елена Александровна

Генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка»

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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