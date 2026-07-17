«Собственной персоной»: Игорь Савицкий — личность в истории города Пскова

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Собственной персоной».

Гость студии — экс-депутат Псковского областного Собрания, известный псковский промышленник и общественный деятель, директор холдинга NPN Игорь Савицкий.

Ведущий Максим Костиков поговорит с ним о том, с какими вызовами сталкивается российский бизнес в настоящее время, почему предприниматели все реже приходят в политику, и что мешает развитию экономики страны.

Об этом и многом другом — в 13:04. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.