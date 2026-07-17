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Опыт реабилитации участников СВО из Ленинградской области планируют внедрить в Псковской области

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Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов совместно с руководителем профсоюзной здравницы «Хилово» Григорием Коратаевым совершили рабочий визит в пансионат Ленинградской Федерации профсоюзов «Восток-6». Цель визита — обмен опытом, знакомство с материально-технической базой и консолидация корпоративных программ оздоровления для членов профсоюзов, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном совете.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

Встреча прошла при поддержке ФНПР, с участием полномочного представителя председателя Ольги Федуловой.

«Масштаб санаторного объекта впечатляет, а разнообразие программ сохранения здоровья заслуживает самого пристального внимания и внедрения», — отметил Игорь Иванов.

В пансионате выстроена система сопровождения, реабилитации и сохранения здоровья участников специальной военной операции и их семей. Эти программы имеют региональное финансирование от правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Берём этот успешный опыт на вооружение! Обязательно обсудим его с правительством Псковской области — уверен, мы можем быть полезны в выполнении этих важнейших государственных задач», — подчеркнул Игорь Иванов.

Также председатель профобъединения выразил искреннюю благодарность Генеральному директору Андрею Вишневскому за тёплый приём, вовлечённость и большую работу по развитию профсоюзной собственности.

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