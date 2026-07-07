Двух человек доставили в больницу с тепловыми ударами в июне

На пять тепловых ударов реагировала Псковская скорая медицинская помощь в Псковской области в июне, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.

Два случая пришлось на детей до 18 лет. Из пяти случаев в стационар доставили одного ребенка и одного взрослого.

«Друзья, столбики термометров поднимаются все выше. В такие дни наш организм работает на пределе. Тепловой удар — это не просто "мне жарко", это опасное состояние, которое может ударить по нервной системе и сердцу. Чтобы лето приносило только радость, запомните пять простых, но жизненно важных правил», - сообщили в СМП.

В скорой помощи рекомендуют избегать выхода на улицу с 11:00 до 16:00 в пик солнечной активности. Либо нужно держаться тенистой стороны улицы.

Одеваться нужно только в светлые тона (отражают свет) и натуральные ткани (лен, хлопок). Голова обязательно должна быть покрыта панамой или кепкой.

Необходимо пить до появления жажды.

«Не сладкую газировку и не ледяную (от нее спазм сосудов), а обычную воду комнатной температуры или слегка прохладную. Норма — не менее 2-2,5 литров в сутки», - подчеркнули в СМП.

Алкоголь и кофе не рекомендуется употреблять в жаркие дни — они моментально обезвоживают организм.

Рекомендуется употреблять легкую пищу (овощи, фрукты, рыба), а также отказаться от тяжелого мяса и жирного фастфуда в обед.

Правила первой помощи при тепловом ударе

Симптомы: покраснение кожи, сильная головная боль, тошнота, головокружение, учащенный пульс, потеря сознания или судороги.

Действия до приезда врачей:

Перенести пострадавшего в прохладное место (в тень, кондиционируемое помещение).

Уложить горизонтально, приподняв ноги (для притока крови к голове).

Освободить от сдавливающей одежды, расстегнуть воротник, снять обувь.

Охладить: положить мокрое холодное полотенце на лоб, шею и подмышки (там проходят крупные сосуды). Обрызгать лицо и тело водой.

Поить: если человек в сознании, дать маленькими глотками прохладную (не ледяную!) слабосоленую воду (восстанавливает солевой баланс).

Не рекомендуется давать алкоголь, опускать в холодную ванну (резкий перепад температур может остановить сердце), давать жаропонижающие (аспирин, парацетамол) — при тепловом ударе они бесполезны.

«Берегите себя и своих близких! Лучшая профилактика — это благоразумие. Оставайтесь в прохладе», - призвали в скорой помощи.