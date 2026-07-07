Двух человек доставили в больницу с тепловыми ударами в июне

На пять тепловых ударов реагировала Псковская скорая медицинская помощь в Псковской области в июне, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.
Два случая пришлось на детей до 18 лет. Из пяти случаев в стационар доставили одного ребенка и одного взрослого.
В скорой помощи рекомендуют избегать выхода на улицу с 11:00 до 16:00 в пик солнечной активности. Либо нужно держаться тенистой стороны улицы.
Одеваться нужно только в светлые тона (отражают свет) и натуральные ткани (лен, хлопок). Голова обязательно должна быть покрыта панамой или кепкой.
Необходимо пить до появления жажды.
«Не сладкую газировку и не ледяную (от нее спазм сосудов), а обычную воду комнатной температуры или слегка прохладную. Норма — не менее 2-2,5 литров в сутки», - подчеркнули в СМП.
Алкоголь и кофе не рекомендуется употреблять в жаркие дни — они моментально обезвоживают организм.
Рекомендуется употреблять легкую пищу (овощи, фрукты, рыба), а также отказаться от тяжелого мяса и жирного фастфуда в обед.
Правила первой помощи при тепловом ударе
Симптомы: покраснение кожи, сильная головная боль, тошнота, головокружение, учащенный пульс, потеря сознания или судороги.
Действия до приезда врачей:
- Перенести пострадавшего в прохладное место (в тень, кондиционируемое помещение).
- Уложить горизонтально, приподняв ноги (для притока крови к голове).
- Освободить от сдавливающей одежды, расстегнуть воротник, снять обувь.
- Охладить: положить мокрое холодное полотенце на лоб, шею и подмышки (там проходят крупные сосуды). Обрызгать лицо и тело водой.
- Поить: если человек в сознании, дать маленькими глотками прохладную (не ледяную!) слабосоленую воду (восстанавливает солевой баланс).
Не рекомендуется давать алкоголь, опускать в холодную ванну (резкий перепад температур может остановить сердце), давать жаропонижающие (аспирин, парацетамол) — при тепловом ударе они бесполезны.
«Берегите себя и своих близких! Лучшая профилактика — это благоразумие. Оставайтесь в прохладе», - призвали в скорой помощи.