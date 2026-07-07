Рабочие профессии составляют более 60% всех вакансий в Псковской области

Более 60 процентов всех вакансий в Псковской области составляют рабочие профессии, а квалифицированный ручной труд обеспечивает специалистам достойный доход и высокий престиж. Об этом заявила временно исполняющая обязанности директора Областного центра занятости населения Наталия Мозговая в эфире радио ПЛН FM.

Гостья студии отметила устойчивый спрос на рабочие специальности в последние годы. По её словам, производство, сельское хозяйство, строительство и логистика формируют основу кадровых запросов региона. «Государство испытывает потребность в высококвалифицированных рабочих руках», - сказала Наталия Мозговая. Она уточнила, что в список самых дефицитных профессий входят сварщики, токари, слесари и швеи. Образовательные учреждения готовят специалистов именно по этим направлениям.

Врио директора Областного центра занятости рассказала о весенних конкурсах профессионального мастерства. Экспертное жюри оценивало работу сварщиков, токарей, операторов станков ЧПУ, механизаторов и поваров. «Люди работают на станках с семи утра до восьми вечера. Специалисты создают произведения искусства своими руками. Токари вытачивают из ржавой болванки настоящее чудо, и эксперты оценивают это чудо с точностью до микрон», - описала свои впечатления Наталия Мозговая.

Руководство предприятий отмечает высокую устойчивость рабочих коллективов. Хороший микроклимат и достойная финансовая оплата труда обеспечивают эту стабильность. Наталья Мозговая указала: «Рабочие специальности предлагают весьма достойную оплату труда». Женщины тоже успешно осваивают эти направления: они работают слесарями и операторами станков ЧПУ, а также проявляют желание участвовать в будущих конкурсах.

Гостья студии также призвала молодежь заглянуть в рабочие профессии изнутри и заверила: «Нет ничего зазорного в работе руками в спецодежде. Спецодежда не определяет статус человека. Специалист может не быть блогером, но при этом осваивать очень достойную и привлекательную профессию».