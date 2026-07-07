 
Общество

Скончалась сотрудник Великолукской сельхозакадемии Зоя Курбатова

0

На 80-м году жизни, после продолжительной болезни, скончалась профессор, кандидат сельскохозяйственных наук, старейший и уважаемый сотрудник кафедры «Химия, агрохимия и агроэкология» Великолукской сельхозакадемии Зоя Курбатова. Об этом сообщили в группе академии «ВКонтакте».

Фото: Великолукская ГСХА

Зоя Курбатова родилась 21 октября 1946 года. Общий стаж работы более 52 лет, из которых 31 год она посвятила системе высшего профессионального образования. Работая на кафедре «Химия, агрохимия и агроэкология» Великолукской ГСХА, она внесла неоценимый вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса страны.

Зоя Курбатова являлась признанным специалистом в области экологического образования, ее исследования и методические разработки легли в основу многих учебных программ и помогли воспитать не одно поколение студентов. С 1996 года она возглавляла первичную профсоюзную организацию сотрудников Великолукской ГСХА, она являлась надежной опорой и защитником прав преподавателей и работников вуза, пользуясь безграничным уважением и авторитетом в коллективе.

Высокий профессионализм и преданность делу Зои Курбатовой были отмечены многочисленными государственными и общественными наградами, среди которых: Серебряная медаль ВДНХ, звание «Ветеран труда СССР», почётные знаки «За охрану природы России» и «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», звание члена-корреспондента Международной академии аграрного образования, почетная грамота Федеральной службы по надзору в сфере природопользования за большой вклад в дело охраны окружающей среды, благодарность Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды за многолетнюю и добросовестную работу, благодарственное письмо дирекции национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» (г. Обнинск) и благодарность управления образования администрации города Великие Луки за плодотворное сотрудничество и помощь в проведении экологических мероприятий, а также многочисленные почётные грамоты городского и областного уровня.

«Для всех, кто знал Зою Ивановну, она была не просто коллегой, а учителем с большой буквы, мудрым наставником, чутким другом и человеком огромной души. Ее уход — невосполнимая утрата для академии и науки. Память о ней навсегда останется в наших сердцах, в её учениках и делах, которые продолжают жить. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Зои Ивановны Курбатовой по поводу ее кончины. Вечная память», — скорбят в академии. 

Отпевание состоится в Казанском храме 8 июля.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026