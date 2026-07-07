Жажда — не единственный сигнал: как понять, что обезвоживание уже началось

Жажда — это не просто сигнал, а встроенный механизм спасения, но иногда он даёт сбой или его некому услышать. Когда обезвоживание перестаёт быть рядовой неприятностью и превращается в состояние, требующее неотложной помощи?

Организм человека состоит на 60% из воды. И это не просто нейтральный «наполнитель», а важнейшая среда, обеспечивающая его жизнедеятельность. В комментарии кандидат медицинских наук, ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии имени профессора В.Д. Малышева ИХ Пироговского университета Анатолий Малышев отметил, что, несмотря на то, что в абсолютном исчислении воды в теле много (например, в моем 48 литров), потеря даже нескольких из них может представлять реальную угрозу.

«С давних пор в нашей культуре при плохом самочувствии принято дать стакан воды, положить влажное полотенце на лоб или даже обрызгать водой. В больницах часто ставят капельницы, которые очень нравятся пациентам. Как правило это преследует вполне конкретную цель, но абсолютно всегда оказывает потрясающий эффект на болящего», — отметил Анатолий Малышев.

Куда же исчезает вода из нашего организма? По словам эксперта, первое и наиболее актуальное летом – испарение через кожу и слизистые. И это естественный (физиологический) процесс, усиливающийся при повышении температуры как окружающей среды, так и самого тела. Также в норме теряется влага при мочеиспускании и дефекации. Патологическими становятся потери при полиурии, диарее и рвоте, пишет RuNews24.ru.

Эксперт поясняет, что в организме человека все настроено таким образом, что в ответ на обезвоживание развивается жажда, которую мы с удовольствием устраняем различными напитками. И как раз употребление воды и пищи являются единственными источниками жидкости. Критические состояния развиваются в ситуациях, когда нарушен баланс поступление/потеря:

Человек не в состоянии рассказать о своих потребностях (в силу возраста, заболевания или состояния);

Нет доступа к воде или потери превышают поступление жидкости;

Среди симптомов доминирует рвота, то есть вся выпиваемая жидкость тут же снова теряется.

«Таким образом, при подозрении на обезвоживание важен контекст. Внезапная потеря сознания молодым человеком в кинотеатре маловероятно вызвана дегидратацией. Нетипичное поведение ребенка или пожилого человека в бане/на пляже/на спортивной площадке наоборот должно настораживать в отношении формирующегося обезвоживания», — резюмировал Анатолий Малышев.