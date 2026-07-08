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Псковского предпринимателя включили в реестр недобросовестных за срыв поставки ноутбуков

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Индивидуальный предприниматель попал в реестр недобросовестных из-за срыва поставки ноутбуков, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области. 

Заказчиком выступал региональный центр информационных технологий. Он нуждался в поставке ноутбуков для ряда псковских образовательных учреждений.

ИП поставил товар, несоответствующий требованиям заказчика по частоте процессора. Товар возвращали предпринимателю, а он в свою очередь намеревался заменить его до конца мая на нужный. Но замену товара ИП так и не произвел.

Заказчик расторгнул контракт и сообщил ведомству о недобросовестном поведении предпринимателя. Ведомство установило, что ИП сорвал сроки поставки, дважды поставил товар ненадлежащего качества и не стал подключаться и пояснять своё недобросовестное поведение комиссии. 

По итогу предпринимателя включили в РНП.

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