Псковского предпринимателя включили в реестр недобросовестных за срыв поставки ноутбуков

Индивидуальный предприниматель попал в реестр недобросовестных из-за срыва поставки ноутбуков, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

Заказчиком выступал региональный центр информационных технологий. Он нуждался в поставке ноутбуков для ряда псковских образовательных учреждений.

ИП поставил товар, несоответствующий требованиям заказчика по частоте процессора. Товар возвращали предпринимателю, а он в свою очередь намеревался заменить его до конца мая на нужный. Но замену товара ИП так и не произвел.

Заказчик расторгнул контракт и сообщил ведомству о недобросовестном поведении предпринимателя. Ведомство установило, что ИП сорвал сроки поставки, дважды поставил товар ненадлежащего качества и не стал подключаться и пояснять своё недобросовестное поведение комиссии.

По итогу предпринимателя включили в РНП.