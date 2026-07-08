Юрий Бурлин: День семьи, любви и верности напоминает нам о заботе и ответственности перед детьми и близкими

День семьи, любви и верности — праздник, который напоминает о главном: о поддержке друг друга, о заботе и ответственности перед детьми и близкими. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин («Единая Россия»).

«Для меня семья — опора и источник силы. Особенно важно, что в этом году внимание общества и власти сосредоточено на поддержке многодетных семей и семей участников спецоперации. Поддержка семей с детьми закреплена как приоритет народной программы партии», - отметил Юрий Бурлин.

Депутат добавил, что по инициативе «Единой России» в 2026 году проведена индексация материнского капитала, отменён испытательный срок для женщин с детьми до трёх лет при приёме на работу, а также увеличены выплаты по беременности и родам для студенток и расширены налоговые льготы для семей с двумя и более детьми.