«Гайд-парк»: Алексей Севастьянов об итогах работы в Законодательном Собрании VII созыва

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк». Гость студии - председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним итоги работы в Законодательном Собрании VII созыва: основные решения, успехи и неудачи.

Чем Алексею Севастьянову, опытному депутату, запомнилась минувшая пятилетка? Каковы ее особенности? Какие аспекты и результаты работы Собрания он относит к успехам депутатского корпуса в минувшем созыве? Какими ситуациями гордится, а что не удалось? Какие наказы избирателей ему удалось выполнить за 5 лет? Об этом и не только – в 12.04.

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.