 
Общество

Диетолог назвала безопасную дневную норму дыни

0

Взрослому здоровому человеку рекомендуется съедать не более 200–300 граммов дыни за один прием пищи и употреблять ее не чаще одного-двух раз в день. Об этом рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Приморского края, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

«Для здоровых взрослых людей оптимальной считается порция 200–300 граммов за один прием — примерно 2–3 средних ломтика, не чаще одного-двух раз в день», — отметила специалист.

По словам Ольги Ямиловой, дыня богата витаминами А, С и группы В, содержит калий, магний и клетчатку. Благодаря этому она способствует поддержанию иммунитета, а также благотворно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы.

Вместе с тем диетолог предупредила, что дыня обладает высоким гликемическим индексом, поэтому способна быстро повышать уровень глюкозы в крови, пишет РИА Новости.

«Она содержит много простых сахаров, а именно фруктозы, избыток которой может негативно влиять на печень и способствовать накоплению жира», — подчеркнула Ольга Ямилова.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026