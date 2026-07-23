Диетолог назвала безопасную дневную норму дыни

Взрослому здоровому человеку рекомендуется съедать не более 200–300 граммов дыни за один прием пищи и употреблять ее не чаще одного-двух раз в день. Об этом рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Приморского края, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

«Для здоровых взрослых людей оптимальной считается порция 200–300 граммов за один прием — примерно 2–3 средних ломтика, не чаще одного-двух раз в день», — отметила специалист.

По словам Ольги Ямиловой, дыня богата витаминами А, С и группы В, содержит калий, магний и клетчатку. Благодаря этому она способствует поддержанию иммунитета, а также благотворно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы.

Вместе с тем диетолог предупредила, что дыня обладает высоким гликемическим индексом, поэтому способна быстро повышать уровень глюкозы в крови, пишет РИА Новости.

«Она содержит много простых сахаров, а именно фруктозы, избыток которой может негативно влиять на печень и способствовать накоплению жира», — подчеркнула Ольга Ямилова.