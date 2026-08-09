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Семь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2027 году

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В 2027 году россияне будут работать по сокращенному графику в течение семи недель. Об этом 9 августа сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, в наступающем году запланированы две трехдневные рабочие недели — в феврале (с 24 по 26 февраля) и в ноябре (с 1 по 3 ноября), пишет ТАСС.

«Также будет четыре четырехдневные рабочие недели со вторника по пятницу — с 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая, с 15 по 18 июня. Завершится 2027 год четырехдневной рабочей неделей с 27 по 30 декабря, с понедельника по четверг», — заявил он.

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