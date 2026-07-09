Алексей Севастьянов: Моя задача, чтобы микрорайоны округа №1 могли называться спальными

«Моя задача, чтобы микрорайоны округа №1 могли называться в прямом смысле этого слова спальными», - заявил депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Границы округа №1 проходят от реки Псковы вплоть до Великой, вплоть до Ленинградского шоссе. Аэропорт, вокзал - все внутри. Я думаю, что это уникальный округ, в него входит и центр, и культурная часть города, и даже жилые "муравейники"», - сказал Алексей Севастьянов.

Депутат признался, что для него важным аспектом работы является проработка вопроса о спальных микрорайонах. Он желает сделать так, что эти микрорайоны были тихими и комфортными для повседневной жизни. «Пока я не могу этим похвастаться, но за последние 10 лет мне удалось привлечь внимание администрации города, и таких микрорайонов стало больше, чем раньше», - уточнил Алексей Севастьянов.