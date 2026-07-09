«Единая Россия» проведет в Псковской области неделю приемов граждан по защите трудовых прав

С 13 по 17 июля в Псковской области пройдет тематическая неделя приемов граждан, ее проведет партия «Единая Россия». Мероприятия будут посвящены защите прав граждан в трудовой сфере, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

В течение недели жители региона смогут получить квалифицированную помощь по вопросам оплаты труда, оформления отпусков, разрешения трудовых споров, а также смежным социальным вопросам. Консультации будут вести депутаты разных уровней, уполномоченный по правам человека, представители Ассоциации юристов России и профильных ведомств.

График приемов в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пскове по адресу: улица Гоголя, 9:

13 июля (понедельник) с 10:00 до 12:00 прием проведут специалисты Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС). Вопросы: реализация прав граждан в сфере ОМС, качество и доступность медицинской помощи.

14 июля (вторник) с 10:00 до 12:00 граждан примет уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, с 14:00 до 17:00 – депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева.

15 июля (среда) с 10:00 до 12:00 на прием приглашает депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов, и с 14:00 до 17:00 – депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков.

16 июля (четверг) с 10:00 до 12:00 прием проведут представители Ассоциации юристов России, с 14:00 до 17:00 – депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин.

Тематические приемы состоятся не только в областном центре. Мероприятия будут организованы на базе местных общественных приемных председателя партии «Единая Россия» в городе Великие Луки, а также в муниципальных округах Псковской области.

Получить юридическую и депутатскую помощь можно как лично, так и в режиме «горячей линии» по телефону. Предварительная запись и обращения по «горячей линии»: 66-25-12.