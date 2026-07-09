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Как сделать мороженое полезным, рассказали псковичам в облздраве

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В состав мороженого входят молоко или сливки, которые являются источником кальция и легкоусвояемого белка. Однако также в блюде содержится большое количество сахара и жиров животного происхождения. Иногда в составе могут быть рафинированные растительные жиры, стабилизаторы и ароматизаторы. При частом употреблении мороженого может повыситься уровень холестерина в крови и увеличиться риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Как сделать мороженое полезным для всех, рассказали в министерстве здравоохранения Псковской области.

Изображения: министерство здравоохранения Псковской области

Топпинги значительно увеличивают калорийность мороженого и содержание жиров в нем. Лучше выбирать полезные ингредиенты, например, грецкие орехи или миндаль. Одна чайная ложка измельченных орехов добавит мороженому полезных полиненасыщенных жирных кислот, витамина Е и магния.

Также лучше искать готовое мороженое или делать самостоятельно с темным шоколадом 70% или какао. Они благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и улучшают состояние сосудов.

Свежие ягоды и фрукты также полезны даже в мороженом. Такие свежие ягоды, как клубника, черника, малина, — источник витаминов и клетчатки, при этом содержат минимум калорий.

 


Мороженое не рекомендуется есть людям, страдающим сахарным диабетом и с атеросклерозом (хроническое заболевание артерий, при котором на их внутренних стенках образуются холестериновые бляшки).

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