Сергей Романенков назначен замначальника управления Минюста РФ по Псковской области

Служебное удостоверение вручили заместителю начальника управления Сергею Романенкову. В торжественной обстановке документ передал начальник управления Минюста России по Псковской области Сергей Самолётов, сообщили в ведомстве.

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До назначения на этот пост заместитель начальника управления занимал различные должности в органах прокуратуры и следственных органах Псковской области, являлся прокурором Новоржевского района, первым заместителем прокурора города Пскова, прокурором Приазовского района Запорожской области.

В завершение мероприятия начальник ведомства совместно с коллективом поздравил заместителя с назначением. Руководитель выразил уверенность, что профессиональный опыт нового сотрудника позволит успешно решать поставленные задачи и сможет вывести работу ведомства на новый уровень.