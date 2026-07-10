Губернатор призвал «Псковское землячество» актуализировать проекты по развитию региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Москве провел встречу с членами межрегиональной общественной организации «Псковское землячество». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства, на площадке представительства правительства региона при правительстве РФ обсуждался широкий круг вопросов, касающихся участия землячества в развитии родного края.

Фото: правительство Псковской области.

Глава региона обратил внимание, что «Псковское землячество» активно растет и развивается. В настоящее время организация объединяет уже более 90 человек. Это сенаторы, предприниматели, ученые, участники программы «Время героев», специалисты в сфере ИТ, деятели культуры и искусства, спортсмены и тренеры, представители медиа и PR, а также студенты и волонтеры.

«Важно, что люди самых разных профессий и призваний, судьбой оказавшиеся в Москве и других регионах, не забывают свою малую Родину и готовы реализовывать проекты в интересах родного края», — отметил Михаил Ведерников.

Это уже не первая встреча уроженцев Псковской области в Москве. Как проинформировал исполнительный директор межрегиональной общественной организации «Псковское землячество» Александр Сацюк, за непродолжительное время общения участников объединения уже сформировалось креативное ядро группы. Таких людей порядка десятка. У каждого из них есть перспективные проекты и идеи, которые направлены на развитие бизнеса, территорий, креативного сектора или регионального бренда с учетом природных, культурных и туристических особенностей Псковской области.

Так, уроженец Пустошкинского округа Андрей Левшин поделился опытом продюсирования территорий родной деревни Щукино и реализации в удаленном населенном пункте модели событийного туризма. В 2024 году фестиваль русской кухни и культуры «Деревня» объединил 6 тысяч человек и вошел в топ-проектов поддержки Агентства стратегических инициатив. Зимой этого года в деревне Щукино планировался рождественский фестиваль «Щука крылатая», однако в последний момент был отменен.

Новые идеи Андрей Левшин уже прорабатывает и планирует реализовывать, в том числе, под кураторством старшего коллеги - бизнесмена Павла Матвеева, с которым познакомился в «Псковском землячестве». Павел Матвеев развивает псковский бренд «Кабош» в Москве и всегда готов поделиться своим опытом и наработками.

«Землячество для нас — генератор общих идей, которые могут помочь Псковской области в развитии в том или ином направлении», — отметил предприниматель.

Губернатор оценил инициативность участников сообщества. Вместе с тем Михаил Ведерников обратил их внимание на уже имеющиеся федеральные стандарты и региональные наработки, которые могут стать основой для дальнейшего развития новых идей. В пример он привел цикл проектов «Псков — город Рождества», «Весна. Стоит только расправить крылья» и «Псковские каникулы», которые стали брендовыми и объединили вокруг себя десятки предпринимателей со всего региона. Михаил Ведерников также призвал активистов «Псковского землячества» участвовать в региональных грантовых конкурсах на различных общественных площадках.

По итогам встречи губернатор предложил представителям «Псковского землячества» актуализировать свои проекты по развитию региона на основе его культурно-исторического наследия, событийного календаря и взаимодействия с различными организациями.

В этот день губернатор на площадке представительства правительства Псковской области при правительстве РФ посетил мультимедийную интерактивную выставку о Великой Отечественной войне, посвященную укреплению межнационального согласия и патриотическому воспитанию молодежи. Экспозиция подготовлена с участием молодежного актива землячества.