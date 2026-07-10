Кардиолог рассказала, как снизить вред для организма от кофе

Молоко снижает агрессивное влияние кофе на сосуды, рассказала кардиолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Валентина Байдина.

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«Если утром показатели немного повышены, а днем снижаются до нормы, то употребление бодрящего напитка можно просто перенести на дневное время. При этом лучше пить кофе с молоком: оно разбавляет напиток и снижает его агрессивное влияние на сосуды», — сказала Валентина Байдина.

По словам врача, для здоровых людей безопасная доза составляет две-три чашки в день. Большее количество может вызвать скачок давления и учащенное сердцебиение, добавила Валентина Байдина. Гипертоникам, которые принимают лекарства, можно выпивать одну чашку кофе умеренной крепости в день, но только при стабильном давлении, отметила специалист в беседе с «Лентой.ру». Тем, у кого нестабильное давление или частые скачки, от кофе лучше отказаться полностью, порекомендовала врач.

Особенно опасно сочетать кофеин с курением на фоне стресса или недосыпа — это неизбежно приводит к резкому подъему давления и тахикардии, пояснила Валентина Байдина.

Также кардиолог предупредила, что весной и осенью из-за перепадов атмосферного давления стоит проявлять особую осторожность.