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Великолучан приглашают бесплатную на лекцию по уходу за новорожденными

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Бесплатная лекция по уходу за новорожденными пройдет в рамках Школы материнства в поликлинике № 3 Великих Лук 13 июля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Псковской области.

Фото: Министерство здравоохранения Псковской области

Встречу организует районная женская консультация Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы.

Участникам расскажут о первых днях жизни ребенка, обязательных процедурах в роддоме, особенностях домашнего ухода, необходимых покупках и комплектации домашней аптечки. Кроме того, врач объяснит, как правильно носить, пеленать и подмывать малыша, а также расскажет о возможных проблемах в период ухода, включая опрелости, потницу, молочницу, колики и лактазную недостаточность.

Отдельное внимание уделят физиологическим состояниям новорожденных, вакцинации и рекомендациям по сохранению здоровья ребенка.

Лекцию проведет врач-педиатр поликлиники № 3 София Худякова.

Начало встречи — в 12:00. Она пройдет в лекционном зале на третьем этаже поликлиники № 3. Для участия необходима предварительная запись по телефону: 8 (81153) 7-28-62.

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