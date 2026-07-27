Михаил Чубаркин назначен председателем Пушкиногорского районного суда на шестилетний срок полномочий указом президента Российской Федерации, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Также указом президента РФ Наталья Крипайтис назначена судьей Островского городского суда.

Соответственный указ №514 «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» был приведен в действие сегодня, 27 июля.