В 24% образцов хлеба и мучных изделий в Псковской области выявили несоответствия по физико-химическим показателям

579 проб хлебобулочных, мукомольно-крупяных и кондитерских изделий исследовало управление Роспотребнадзора по Псковской области за первое полугодие 2026 года. Несоответствие по физико-химическим показателям выявлено в 24% исследованных образцов, по микробиологическим показателям – в 3%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.

Из указанного количества проб 380 проб исследовано по микробиологическим показателям, 87 — по физико-химическим, 47 — по санитарно-гигиеническим показателям, 28 — по содержание генно-модифицированных организмов (ГМО).

Анализ показал, что подавляющее большинство продукции соответствует требованиям безопасности. В ходе проверок не были обнаружены ГМО, патогенные микроорганизмы, радиоактивные вещества, соли тяжелых металлов и микотоксины.

Вместе с тем зафиксированы отклонения от нормативов:

Физико-химические показатели: несоответствие установлено в 24% исследованных проб (21 из 87). Как правило, такие отклонения связаны с нарушением технологии производства или рецептуры;

Микробиологические показатели: превышение гигиенических нормативов выявлено в 3% случаев (11 из 380 проб), что может свидетельствовать о нарушении санитарных режимов на производстве или условий хранения и реализации.

Вся нестандартная продукция была незамедлительно изъята из оборота. По всем фактам выявленных нарушений специалистами управления применялись меры административного воздействия.

Всего за отчетный период по причине истёкшего срока годности и нарушений требований к маркировке с реализации было снято четыре партии хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий общим весом 2,9 кг.

Ситуация по обеспечению качества и безопасности реализуемых на потребительском рынке области хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий остаётся на контроле управления Роспотребнадзора по Псковской области.