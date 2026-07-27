Росгвардейцы за неделю изъяли 16 единиц оружия у жителей Псковской области

Более 40 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 20 по 26 июля. В ходе проверок было изъято 16 единиц оружия и 26 боеприпасов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

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В ходе проверок росгвардейцы выявили 16 административных правонарушений, из которых 15 в области оборота оружия, одно в области частной охранной деятельности.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия документа.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.