Ленинград: супер-шоу или организаторский провал?

В этом году День города постарались сделать максимально разнообразным и насыщенным: в программе нашлось место и спорту, и творческим активностям, и семейному отдыху. По всему городу проходили мастер-классы, выступления, уличные шоу и концерты, работали тематические площадки для разных возрастов и интересов. Власти явно сделали попытку учесть запросы широкой аудитории — от любителей активного досуга до тех, кто пришел просто погулять и посмотреть выступления артистов, — и в целом эта часть программы выглядела продуманной и многослойной. Также без преувеличения, можно сказать, что праздник получился событием федерального масштаба — во всяком случае, по меркам локальной культурной повестки. Концерт «Ленинграда» на стадионе «Машиностроитель» стал тем редким случаем, когда провинциальный город на один вечер превращается в точку притяжения тысяч людей, включая гостей из других регионов. Почти как в «старые добрые» — стадион, толпа, хиты, ощущение большого праздника. Но, как это часто бывает, за масштабом не всегда успевает организация.
Начнем с очевидных провалов. Главная претензия — вход. На стадион фактически был организован один общий поток, что для площадки такого размера выглядит странно. В результате — длинные очереди, ожидание, раздражение. Формально концерт начался позже заявленного времени: в 20:00 на сцену вышел Сергей Шнуров и предложил подождать тех, кто еще не успел попасть внутрь. Но даже к 20:30, когда прозвучали первые хиты, часть зрителей все еще оставалась за воротами. И это особенно обидно: пропускать начало именно такого концерта — значит пропускать самое главное.
Второй пункт, который активно обсуждался уже постфактум, — звук. В соцсетях можно было встретить жалобы на его качество. Однако этот тезис выглядит спорным. По моим личным наблюдениям, звук на стадионе был, наоборот, неожиданно хорошим для Пскова: разборчивым, мощным, без привычной «каши», от которой страдают даже закрытые залы. Очевидно, техника была привезена серьезная. Но, как водится, полностью удовлетворить всех не удалось.
Отдельной линией шло недовольство ценами на билеты — и это важно. Они стоили от 7 до 20 тысяч рублей, что для Пскова выглядит откровенно дорого. Это вызвало волну критики еще на этапе анонса. При этом любопытен контраст: на концерт Шамана в БКЗ, где цены на первые ряды доходили до 9 тысяч рублей, билеты были раскуплены меньше чем за сутки — и без заметного общественного раздражения. В случае с «Ленинградом» ценник оказался не только экономическим, но и символическим маркером: видимо, платить за «скрепы» готовы охотнее, чем за артистов с репутацией «маргинальных», как их нередко называли в комментариях.
Поэтому у псковичей сложилось ощущение, что концерт делался не столько для них, сколько для петербуржцев. И в этом есть своя логика. На фоне давнего конфликта Сергея Шнурова с властями Санкт-Петербурга, где группе фактически не дают выступать, Псков оказался удобной альтернативой: близко, доступно, логистически понятно. Судя по реакции зала — расчет оказался точным. Когда со сцены спросили, есть ли зрители из Петербурга, откликнулась подавляющая часть стадиона. По ощущениям — до 70% публики.
И это, кстати, отдельный феномен. Петербуржцы действительно массово приехали: на «Ласточках», на машинах, компаниями, семьями, фан-клубами. Тысячи людей, которые не просто посетили концерт, но и оставили деньги в городе — в отелях, кафе, барах. Парадоксально, но именно это вызвало у части местных жителей раздражение: жалобы на переполненные заведения, очереди, «слишком много людей». Хотя, казалось бы, именно за туристов регион борется не первый год. Этот опыт, скорее, требует не критики, а внимательного анализа властями, как реально рабочий вариант модели событийного туризма.
Отдельный скандал разгорелся уже после концерта и коснулся VIP-зон. По сообщениям, более 150 зрителей, купивших места категории SuperVip (шатры со столами за 55 тысяч рублей), не получили обещанного сервиса и были пересажены в более дешёвые зоны — фактически в сектор с билетами по 20 тысяч. В результате в этой зоне оказалось значительно больше людей, чем предполагалось изначально: сесть смогли, по ощущениям, не более четверти гостей, остальные стояли, несмотря на обещанные посадочные места. При этом сам шатёр находился далеко от сцены — практически в конце стадиона, за фан-зоной и танцполом. На этом фоне ситуация выглядела особенно парадоксально: зрители с билетами за 7 тысяч рублей могли оказаться ближе к сцене, чем те, кто заплатил в несколько раз больше. Среди недовольных оказалась и певица Елена Ваенга. Люди говорят о серьёзных финансовых потерях и намерении судиться с организаторами. Те, в свою очередь, сослались на ограничения со стороны службы безопасности. Группа «Ленинград» публично дистанцировалась от ситуации, заявив, что это зона ответственности организаторов.
Полиция вела себя максимально корректно и, можно сказать, незаметно. При большом количестве людей и очевидном употреблении алкоголя в долгих очередях — без перегибов, без показательных задержаний. Обстановка оставалась живой, но контролируемой. Это редкий баланс, который обычно не удается.
И главное — это была атмосфера настоящего стадионного праздника, по которому город явно соскучился. Сотни людей слушали концерт из Летнего сада, еще сотни — у забора, не покупая билетов. Внутри стадиона — танцы, хоровое пение, редкое для концертов ощущение тотального включения. Без привычных «недовольных лиц» и комментариев от соседей про «слишком громко поешь».
Отдельно стоит отметить почти забытое ощущение свободы — в том числе языковой. Мат со сцены, который в современной российской концертной практике фактически исчез, здесь звучал без цензуры. Сначала это вызывало неловкость, потом воспринималось как часть общей искренности происходящего. Видимо, подобные нюансы заранее согласовываются или просто включаются в стоимость мероприятия.
На этом фоне воскресный концерт в Финском парке с участием «Тайпана», Лизы Матрешки, Нины Шнайдер и Runa Project выглядел более традиционным завершением праздника. Бесплатный формат, большая аудитория, более спокойная атмосфера. Судя по отзывам и фотографиям в социальных сетях, он тоже собрал много народу и стал достойным финалом праздника.
В итоге День города в Пскове получился контрастным, но живым. С организационными сбоями, социальными спорами и даже скандалами на «Ленинграде», но при этом с редким ощущением настоящего городского праздника. И, возможно, главный вывод здесь в том, что такие события нужны. Не только ради музыки, а ради ощущения, что город может быть центром притяжения, а не просто точкой на карте.
Ксения Журавкова