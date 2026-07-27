Ленинград: супер-шоу или организаторский провал?

В этом году День города постарались сделать максимально разнообразным и насыщенным: в программе нашлось место и спорту, и творческим активностям, и семейному отдыху. По всему городу проходили мастер-классы, выступления, уличные шоу и концерты, работали тематические площадки для разных возрастов и интересов. Власти явно сделали попытку учесть запросы широкой аудитории — от любителей активного досуга до тех, кто пришел просто погулять и посмотреть выступления артистов, — и в целом эта часть программы выглядела продуманной и многослойной. Также без преувеличения, можно сказать, что праздник получился событием федерального масштаба — во всяком случае, по меркам локальной культурной повестки. Концерт «Ленинграда» на стадионе «Машиностроитель» стал тем редким случаем, когда провинциальный город на один вечер превращается в точку притяжения тысяч людей, включая гостей из других регионов. Почти как в «старые добрые» — стадион, толпа, хиты, ощущение большого праздника. Но, как это часто бывает, за масштабом не всегда успевает организация.

Начнем с очевидных провалов. Главная претензия — вход. На стадион фактически был организован один общий поток, что для площадки такого размера выглядит странно. В результате — длинные очереди, ожидание, раздражение. Формально концерт начался позже заявленного времени: в 20:00 на сцену вышел Сергей Шнуров и предложил подождать тех, кто еще не успел попасть внутрь. Но даже к 20:30, когда прозвучали первые хиты, часть зрителей все еще оставалась за воротами. И это особенно обидно: пропускать начало именно такого концерта — значит пропускать самое главное.

Второй пункт, который активно обсуждался уже постфактум, — звук. В соцсетях можно было встретить жалобы на его качество. Однако этот тезис выглядит спорным. По моим личным наблюдениям, звук на стадионе был, наоборот, неожиданно хорошим для Пскова: разборчивым, мощным, без привычной «каши», от которой страдают даже закрытые залы. Очевидно, техника была привезена серьезная. Но, как водится, полностью удовлетворить всех не удалось.

Отдельной линией шло недовольство ценами на билеты — и это важно. Они стоили от 7 до 20 тысяч рублей, что для Пскова выглядит откровенно дорого. Это вызвало волну критики еще на этапе анонса. При этом любопытен контраст: на концерт Шамана в БКЗ, где цены на первые ряды доходили до 9 тысяч рублей, билеты были раскуплены меньше чем за сутки — и без заметного общественного раздражения. В случае с «Ленинградом» ценник оказался не только экономическим, но и символическим маркером: видимо, платить за «скрепы» готовы охотнее, чем за артистов с репутацией «маргинальных», как их нередко называли в комментариях.

Поэтому у псковичей сложилось ощущение, что концерт делался не столько для них, сколько для петербуржцев. И в этом есть своя логика. На фоне давнего конфликта Сергея Шнурова с властями Санкт-Петербурга, где группе фактически не дают выступать, Псков оказался удобной альтернативой: близко, доступно, логистически понятно. Судя по реакции зала — расчет оказался точным. Когда со сцены спросили, есть ли зрители из Петербурга, откликнулась подавляющая часть стадиона. По ощущениям — до 70% публики.

И это, кстати, отдельный феномен. Петербуржцы действительно массово приехали: на «Ласточках», на машинах, компаниями, семьями, фан-клубами. Тысячи людей, которые не просто посетили концерт, но и оставили деньги в городе — в отелях, кафе, барах. Парадоксально, но именно это вызвало у части местных жителей раздражение: жалобы на переполненные заведения, очереди, «слишком много людей». Хотя, казалось бы, именно за туристов регион борется не первый год. Этот опыт, скорее, требует не критики, а внимательного анализа властями, как реально рабочий вариант модели событийного туризма.

Отдельный скандал разгорелся уже после концерта и коснулся VIP-зон. По сообщениям, более 150 зрителей, купивших места категории SuperVip (шатры со столами за 55 тысяч рублей), не получили обещанного сервиса и были пересажены в более дешёвые зоны — фактически в сектор с билетами по 20 тысяч. В результате в этой зоне оказалось значительно больше людей, чем предполагалось изначально: сесть смогли, по ощущениям, не более четверти гостей, остальные стояли, несмотря на обещанные посадочные места. При этом сам шатёр находился далеко от сцены — практически в конце стадиона, за фан-зоной и танцполом. На этом фоне ситуация выглядела особенно парадоксально: зрители с билетами за 7 тысяч рублей могли оказаться ближе к сцене, чем те, кто заплатил в несколько раз больше. Среди недовольных оказалась и певица Елена Ваенга. Люди говорят о серьёзных финансовых потерях и намерении судиться с организаторами. Те, в свою очередь, сослались на ограничения со стороны службы безопасности. Группа «Ленинград» публично дистанцировалась от ситуации, заявив, что это зона ответственности организаторов.

Но при всех этих минусах нельзя игнорировать главное: сам концерт состоялся как событие. И состоялся мощно.

Полиция вела себя максимально корректно и, можно сказать, незаметно. При большом количестве людей и очевидном употреблении алкоголя в долгих очередях — без перегибов, без показательных задержаний. Обстановка оставалась живой, но контролируемой. Это редкий баланс, который обычно не удается.

И главное — это была атмосфера настоящего стадионного праздника, по которому город явно соскучился. Сотни людей слушали концерт из Летнего сада, еще сотни — у забора, не покупая билетов. Внутри стадиона — танцы, хоровое пение, редкое для концертов ощущение тотального включения. Без привычных «недовольных лиц» и комментариев от соседей про «слишком громко поешь».

Отдельно стоит отметить почти забытое ощущение свободы — в том числе языковой. Мат со сцены, который в современной российской концертной практике фактически исчез, здесь звучал без цензуры. Сначала это вызывало неловкость, потом воспринималось как часть общей искренности происходящего. Видимо, подобные нюансы заранее согласовываются или просто включаются в стоимость мероприятия.

Сам Шнуров оказался в отличной форме: более двух часов на сцене, без провалов по энергии. Репертуар — практически полный набор хитов. Даже те, кто не считает себя поклонником группы, обнаруживали, что знают большую часть песен. И это, пожалуй, главный показатель — концерт сработал как общее культурное поле, а не как нишевое событие.

На этом фоне воскресный концерт в Финском парке с участием «Тайпана», Лизы Матрешки, Нины Шнайдер и Runa Project выглядел более традиционным завершением праздника. Бесплатный формат, большая аудитория, более спокойная атмосфера. Судя по отзывам и фотографиям в социальных сетях, он тоже собрал много народу и стал достойным финалом праздника.

В итоге День города в Пскове получился контрастным, но живым. С организационными сбоями, социальными спорами и даже скандалами на «Ленинграде», но при этом с редким ощущением настоящего городского праздника. И, возможно, главный вывод здесь в том, что такие события нужны. Не только ради музыки, а ради ощущения, что город может быть центром притяжения, а не просто точкой на карте.

Ксения Журавкова