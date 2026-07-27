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Профсоюзы Псковской области почтили память детей – жертв войны в Донбассе

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Псковская область присоединилась к всероссийской акции, приуроченной ко Дню памяти детей – жертв войны в Донбассе, сегодня, 27 июля. В памятном мероприятии на Октябрьской площади приняли участие руководители и сотрудники профсоюзных организаций региона, сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов совместно с руководителями областных отраслевых профсоюзных организаций и сотрудниками аппарата облсовпрофа почтил память невинно погибших детей, ставших жертвами военной агрессии киевского режима.

Памятное мероприятие прошло у памятника княгине Ольге. Вместе с активистами общественных объединений и жителями города представители профсоюзного движения приняли участие в церемонии возложения цветов и мягких игрушек к импровизированному мемориалу.

В рамках акции участники получили ленты-символы памятной даты, а в 12:00 Псков замер в минуте молчания. Особо эмоциональной частью мероприятия стали имена детей Донбасса, чьи жизни оборвались слишком рано — их зачитали вслух, чтобы каждый присутствующий мог прочувствовать масштаб трагедии.

«Это общая боль всей нашей страны. Дети — самое дорогое, что у нас есть, и их гибель — это преступление, которому нет оправдания. Сегодня мы здесь, чтобы показать: мы помним о каждом ангеле Донбасса и разделяем эту скорбь. Наш долг — сохранить эту память ради будущего», — отметил Игорь Иванов.

День памяти детей – жертв войны в Донбассе был учрежден указом главы Донецкой Народной Республики в 2022 году для увековечения памяти о детях, погибших с 2014 года. С тех пор 27 июля памятные мероприятия проходят по всей территории России.

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Иванов Игорь Олегович

Иванов Игорь Олегович

Председатель Псковского областного совета профсоюзов

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