Через границу РФ в Псковской области не пропустили 111 т молдавской черешни

На складе временного хранения должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при карантинном фитосанитарном контроле шести импортных партий свежей черешни в количестве 111 т обнаружили признаки заражения продукции опасным карантинным объектом. Ягоды были выращены в Республике Молдова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведены лабораторные исследования, по результатам которых в косточковых плодах было подтверждено наличие возбудителя опасного карантинного заболевания — бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola (Winter) Honey).

В целях недопущения распространения карантинного объекта на таможенной территории стран Евразийского экономического союза выпуск фруктов запрещен. Партии черешни подлежат возврату.