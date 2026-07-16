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50 предпринимателей Псковской области получают пособие по уходу за ребенком - СФР

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50 индивидуальных предпринимателей Псковской области получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет от регионального отделения Социального фонда России, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде.

 

«Все они заранее позаботились о социальном страховании: зарегистрировались в отделении СФР по Псковской области на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и уплатили взносы в 2025 году», - сообщили в фонде.

Единовременный страховой взнос для них в прошлом году составил 7809,12 рублей и в текущем дал право на ежемесячную выплату. Её размер зависит от того, когда родитель отправился в отпуск по уходу за ребенком. Если до 1 января 2026 года, он фиксирован и составляет 10 669,64 рублей с учетом индексации,  если в 2026 году – не ниже 10 837,20 рублей из расчёта 40% от МРОТ.

Подать заявление на выплату пособия застрахованному следует не позднее 6 месяцев со дня исполнения ребенку полутора лет. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или лично в клиентской службе отделения СФР по Псковской области.

«Для псковских предпринимателей, которые решили стать родителями, эта программа — реальная поддержка. В отличие от наемных работников, за которых страховые взносы платит работодатель, ИП должны позаботиться об этом самостоятельно. В настоящее время в регионе это  делают 333 предпринимателя, 324 из них могут прямо сейчас взять оплачиваемый больничный или уйти в отпуск по уходу за ребенком, 9 застраховались в текущем году и планируют получать выплату в связи с появлением малыша в 2027», — отметил управляющий отделением СФР по Псковской области.

Размер страхового взноса в 2026 году для желающих вступить в добровольные отношения по социальному страхованию и получать выплаты в 2007 году —  9 428,36 рублей. Застраховаться можно в любой момент — через портал «Госуслуги» или в клиентской службе отделения СФР. Но чтобы получать пособия в следующем году, взносы нужно уплатить до 31 декабря текущего.

«Кстати, это не единственная выплата, на которую могут рассчитывать псковские ИП. Даже те, кто не уплачивал страховые взносы, имеют право на единовременное пособие при рождении ребенка. С 1 февраля 2026 года его размер — 28 450,45 рублей», - заключили в фонде.

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