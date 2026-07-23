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Число случаев ожирения в России за пять лет выросло почти на 60%

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Количество диагностированных случаев ожирения в России за 2020–2024 годы увеличилось почти на 60%, следует из данных Росстата.

Изображение сгенерировано нейросетью

По данным издания, за пять лет число зарегистрированных случаев ожирения среди детей до 14 лет выросло на 28%, а среди подростков — на 30%.

Как сообщили «Известиям» в Пироговском университете, распространенность ожирения продолжает увеличиваться, при этом растет доля пациентов раннего и дошкольного возраста.

«Ожирение у детей и подростков рассматривается как наиболее частое эндокринное заболевание, оно встречается у 25–30% школьников. Данные по распространенности ожирения в России в целом говорят о растущем тренде как среди мужчин, так и среди женщин. А встречаемость ожирения в мире за последние 40 лет возросла практически в три раза», — отметила заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Вера Ларина.

По словам специалиста, основными причинами избыточного веса являются нездоровое питание, малоподвижный образ жизни, недостаток сна и эмоциональные перегрузки. Кроме того, развитию ожирения способствуют наследственная предрасположенность и пищевые привычки, сформировавшиеся в семье.

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