Российские бренды одежды начали массовые распродажи на фоне снижения спроса

Около десяти крупных российских брендов одежды, обуви и аксессуаров в первом полугодии 2026 года объявили масштабные распродажи со скидками от 30% до 90%, следует из исследования консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP).

В числе компаний, запустивших крупные акции, — Gate31, Chois, Bat Norton, I Am Studio, Viva la Vika, Feelz и другие.

По данным издания, одним из наиболее заметных примеров стал бренд Gate31. По итогам первого квартала компания получила убыток в размере 31 млн рублей, после чего объявила распродажу со скидкой 31%. Основатель марки Денис Шевченко объяснил финансовые трудности продолжительным спадом на fashion-рынке и стремлением до последнего сохранить розничную сеть и штат сотрудников в ожидании восстановления спроса.

Скидки также ввели бренд нижнего белья Chois и ювелирный бренд Viva la Vika. Основательница Chois Софья Власова ранее сообщала, что компания рассматривает возможность закрытия бизнеса из-за снижения покупательской активности, уменьшения среднего чека и сложностей с привлечением новых клиентов. Основательница Viva la Vika Виктория Молдавская, в свою очередь, заявляла, что четыре фирменных магазина оказались под угрозой закрытия, а скидки стали вынужденной мерой поддержки бизнеса.

По мнению аналитиков CMWP, масштабные распродажи стали следствием снижения потребительского спроса, усиления сберегательной модели поведения покупателей, а также изменения налоговой нагрузки после корректировки ставки НДС. На этом фоне многие бренды столкнулись с ухудшением финансового положения и риском закрытия, поэтому были вынуждены стимулировать продажи значительными скидками, пишут «Известия».

По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в январе—июне 2026 года количество покупок одежды и обуви сократилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом медианная стоимость чека выросла на 7% и составила 3129 рублей.