Росгвардия приглашает псковичей для службы в своих рядах

Псковская Росгвардия приглашает на службу в подразделениях вневедомственной охраны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

«Региональное Управление Росгвардии приглашает жителей Псковской области на службу в подразделениях вневедомственной охраны», - сообщили в ведомстве.

Вакансии имеются в отделах вневедомственной охраны Росгвардии в Пскове, Великих Луках, Дедовичах, Дно, Гдове, Острове, Порхове, Пушкинских горах, Новоржеве.

Соискателям предлагают удобный график работы, бесплатное медицинское обслуживание, ежегодный оплачиваемый отпуск, возможность бесплатного получения высшего образования, компенсация за найм жилого помещения, денежное довольствие за первый год от 520 тысяч рублей.

Подробную информацию можно узнать по телефону: (8112) 75-47-67.