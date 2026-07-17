День основания морской авиации ВМФ России, эмодзи, этнографа и День памяти преподобного Андрея Рублёва отмечают сегодня

Авиация ВМФ России отмечает 110-летний юбилей 17 июля. Поздравления с профессиональным праздником принимают этнографы. Всемирный день эмодзи — повод послать друзьям веселый смайлик. Православные христиане отдают дань памяти знаменитому иконописцу, преподобному Андрею Рублеву.

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День основания авиации ВМФ России

Сегодня свое 110-летие отмечает морская авиация России. Этот праздник был учрежден в 1996 году, а вот история морской авиации страны значительно дольше. 17 июля 1916 года во время сражения над Балтийским морем в ходе Первой мировой войны русские морские летчики победили немецких. Это сражение вошло в историю и послужило точкой отсчета для праздника. Сегодня самолеты морской авиации называют крыльями отечественного флота.

В честь праздничной даты в Центральном военно-морском музее Санкт-Петербурга открылась выставка «Крылья флота». Здесь можно полюбоваться моделями самолетов и авианесущих кораблей, изучить личные вещи летчиков, ознакомиться с архивными документами и наградами. А 1 августа на аэродроме «Мочище» в Новосибирской области пройдет юбилейный ХV авиационный фестиваль «ВИВА АВИА!».

День этнографа в России

Сегодня поздравления принимают этнографы — ученые, которые изучают культуру, быт, традиции и обычаи разных народов и этнических групп. В 70-х годах эту дату впервые отметили по инициативе первого заведующего кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета СПбГУ Рудольфа Итса. В качестве точки отсчета выбрали день рождения выдающегося путешественника и этнографа Николая Миклухо-Маклая, сделавшего огромный вклад в изучение и сохранение культурного многообразия народов мира.

В честь праздничной даты в Новгородской области пройдут ежегодные Маклаевские чтения: это научное мероприятие объединит всех, кто интересуется культурами народов мира. В Красноярском краевом краеведческом музее заработает выставка «Версты судьбы: путь М.В. Красноженовой». А Тула отметит День этнографа кукольными кулачными боями и мастер-шоу по ткачеству.

Всемирный день эмодзи

Эта неофициальная дата родилась в 2014 году. Ее придумал австралийский предприниматель, известный эксперт в мире по эмодзи, основатель Emojipedia Джереми Бердж. Прародителем современных эмодзи стал набор смайликов, который разработал в 1999 году Сигетака Курита для японского телефонного оператора. Сегодня количество значков для выражения эмоций достигло 4 тыс. Эмодзи стали феноменом культуры цифрового общения: это верный спутник как неформальной, так и деловой переписки. Как стало недавно известно, этой осенью на iPhone и Android появятся новые эмодзи: метеорит, огурец, треснувшее лицо и другие.

День памяти преподобного Андрея Рублева

17 июля Русская православная церковь чтит память преподобного Андрея Рублева — одного из самых известных русских иконописцев. Он родился около 1360 года, принял монашеский постриг в московском Спасо-Андрониковом монастыре и посвятил жизнь иконописи. Рублев участвовал в росписи Благовещенского собора Московского Кремля, Успенского собора во Владимире и других храмов, а также работал над книжными миниатюрами. Самым известным его произведением считается икона «Троица», признанная шедевром древнерусского искусства. В 1988 году, к 1000-летию Крещения Руси, Русская православная церковь причислила Андрея Рублева к лику святых, пишет «Газеты.Ru».