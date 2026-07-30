Семью из Печор подозревают в незаконной продаже сигарет на 2,7 млн рублей

В Печорский районный суд поступило уголовное дело в отношении местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированной табачной продукции). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, с августа 2023 по октябрь 2025 года супруги с целью постоянного излечения преступного дохода осуществили приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированной табачной продукции на общую сумму 2,7 миллиона рублей, а также ее продажу в торговых павильонах города Печоры, принадлежащих обвиняемому.

Указанная табачная продукция была изъята из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время решается вопрос о назначении уголовного дела к судебному разбирательству.