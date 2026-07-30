Пропавший в Великих Луках седой 76-летний мужчина найден живым

76-летний Сергей Иванов, пропавший ранее в Великих Луках, найден живым. Об этом сообщили в группе поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: поисковый отряд «След», Великие Луки

«Сергей Петрович Иванов, о розыске которого мы сообщили несколько часов назад, найден благодаря репостам в соцсетях! Поиски завершены благополучно. Спасибо всем, отбой», - рассказали поисковики.

Ранее сообщалось, что последний раз Сергея Иванова видели 28 июля в Великих Луках в районе дач у Телецентра.