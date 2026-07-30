Александр Козловский: Сохранение исторической памяти – важнейшая задача для Псковщины

Сохранение истории и исторической памяти для Псковской области – задача особой значимости. Такое мнение высказал первый зампред думского комитета по промышленности и торговле, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио ПЛН FM (102.6).
Депутат Госдумы напомнил об указе президента, который направлен на сохранение исторической памяти, в том числе о Великой Отечественной войне. Для Псковской области, долгое время находившейся под оккупацией, эта тема звучит особенно значимо.
Депутат добавил, что все принимаемые законы, направленные на сохранение исторической памяти, важны, даже если на первый взгляд кажется, что они не касаются древности: «На самом деле они напрямую являются частью нашей тысячелетней истории – того, как создавалось государство и благодаря чему оно существует сегодня. Героизм в разные периоды – это тоже память, которую мы должны сохранить. Это и есть главная цель и задача».
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