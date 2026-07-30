Александр Козловский: Сохранение исторической памяти – важнейшая задача для Псковщины

Сохранение истории и исторической памяти для Псковской области – задача особой значимости. Такое мнение высказал первый зампред думского комитета по промышленности и торговле, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио ПЛН FM (102.6).

«Наша история многовековая, тысячелетняя. Очень важно не только знать ее самим, но и передать следующим поколениям – чтобы не позволить ее переписать. Мы затронули тему исторических памятников, но и события, которые здесь происходили, мы тоже должны помнить и сохранять», – отметил парламентарий.

Депутат Госдумы напомнил об указе президента, который направлен на сохранение исторической памяти, в том числе о Великой Отечественной войне. Для Псковской области, долгое время находившейся под оккупацией, эта тема звучит особенно значимо.

«Здесь все залито кровью. Сейчас, в летний период, многие районы отмечают освобождение от немецко-фашистских захватчиков. Совсем недавно такая дата отмечалась в Пскове, зимой отметят в Великих Луках. Мероприятия, приуроченные к этим событиям, очень важны. Да, это не та история, что заключена в древних памятниках Печор или Изборска, но она все равно неразрывно с ними связана. Многие памятники сильно пострадали в годы войны, восстанавливались – и это тоже история нашей земли», – подчеркнул Александр Козловский.

Депутат добавил, что все принимаемые законы, направленные на сохранение исторической памяти, важны, даже если на первый взгляд кажется, что они не касаются древности: «На самом деле они напрямую являются частью нашей тысячелетней истории – того, как создавалось государство и благодаря чему оно существует сегодня. Героизм в разные периоды – это тоже память, которую мы должны сохранить. Это и есть главная цель и задача».