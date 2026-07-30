«Герои земли Псковской» поделились с губернатором впечатлениями от обучения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с выпускниками региональной кадровой программы «Герои земли Псковской», чтобы обсудить итоги прохождения образовательных модулей и стажировок в органах государственной власти, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительство Псковской области

«Во время прохождения обучения у вас была возможность получить новые знания, перенять опыт у ваших наставников, освоить новые компетенции и управленческие инструменты. Самое главное — практический опыт», — отметил глава региона и поблагодарил участников программы за поступившие предложения, часть из которых уже внедряется в работу региональной команды.

В ходе встречи участники кадровой программы поделились с Михаилом Ведерниковым своими впечатлениями от участия в региональной программе. Они поблагодарили руководство области за предоставленную возможность погрузиться в работу по развитию региона.

Андрей Ключко заметил, что команда губернатора — это огромный слаженный механизм. Участник СВО признался, что было интересно познакомиться с работой государственных органов изнутри. «На своем примере ощутил, что обращений граждан становится больше. Это показатель доверия к власти — люди видят, что их наказы выполняются», — сказал он.

«В ходе обучения посещал многие региональные министерства и ведомства, стажировался по линии ЖКХ. Команда у вас, действительно, очень слаженная и работоспособная», — выступил Станислав Пугач.

Михаил Ведерников обратил внимание, что командный дух является большой частью общего успеха. В качестве примера глава региона привел объединение усилий на решение топливного кризиса в регионе.

Во время встречи представители программы «Герои земли Псковской» также задали губернатору интересующие их вопросы. Темы были подняты самые разные. Поговорили о нефинансовом стимулировании сотрудников, работе с рисками, цифровизации рабочих процессов, о каналах обратной связи с гражданами и т. д.

Речь зашла и о критериях оценки работы. С таким вопросом к губернатору обратился Михаил Каратыш.

В ряде базовых показателей KPI главным Михаил Ведерников назвал уровень доверия населения. «Граждане не должны любить или не любить власть. Они должны быть довольны результатами работы. Это самое главное. Конечно, не всегда все получается сразу. Но, если люди видят, что ты полностью себя отдаешь, ищешь любые возможности, чтобы выполнить задачу, тогда ты на своем месте. В этом тоже есть определенное количество слагаемых — личные и профессиональные качества, уровень компетенции команды, возможность вести диалог с федеральным центром, умение пользоваться финансовыми инструментами и т. д. Самое главное — держать руку на пульсе и быть открытыми», — отметил губернатор и добавил, что корректировка KPI ведется постоянно в зависимости от ситуаций.

Разговор зашел и о командной мотивации. «Работать в напряженном графике непросто, поэтому важно чувствовать баланс между тем, что делаешь, и эмоциональной отдачей от результата. Нам повезло работать в период реализации президентских нацпроектов. С 2019 года благодаря госпрограммам, отдельным договоренностям с министерствами, решениям председателя правительства и нашего президента в инфраструктуру Псковской области привлечено 275 млрд рублей. Для сравнения: это 10 бюджетов 2017 года», - отметил глава региона, отметив, что такие результаты становятся сильными мотиваторами командной работы.

В завершение встречи глава региона пожелал выпускникам программы «Герои земли Псковской» дальнейших успехов в рамках общей командной работы.