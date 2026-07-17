Жителей Псковской области пригласили к участию в онлайн-флешмобе ко Дню фронтовой собаки

Музей Победы дал старт масштабному всероссийскому онлайн-проекту «Хвостатый флешмоб». До 15 августа каждый житель Псковской области - владелец собаки может показать своего питомца всей стране и стать частью юбилейного семейного фестиваля «День фронтовой собаки», который пройдет на территории мемориального комплекса на Поклонной горе 15 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Музея Победы

«День фронтовой собаки, учрежденный по инициативе Музея Победы, посвящен подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны. На фронте собаки были связистами и санитарами, диверсантами и разведчиками. Их армейская «служба» широко не афишировалась, хотя подвиги четвероногих бойцов впечатляют и по прошествии многих лет. На всех фронтах несли службу более 60 тысяч специально обученных собак. Они вывезли из-под обстрелов около 700 тысяч раненых, обнаружили миллионы взрывных устройств, «работали» взрывниками», — отметили в музее.

Чтобы принять участие в акции, необходимо сделать совместное фото со своим четвероногим другом и опубликовать его в социальной сети «ВКонтакте». К публикации нужно добавить хэштеги #ХвостатыйФлешмоб и #МузейПобеды. Организаторы задумали флешмоб как способ объединить людей и напомнить всем о глубокой связи человека и собаки.

Самые яркие и эмоциональные работы, отобранные кураторами музея на Поклонной горе, попадут в специальную виртуальную галерею на официальных сайтах Музея Победы и Музея Г.О.Р.А. в день открытия фестиваля «День фронтовой собаки». Кроме того, каждый участник сможет запросить именной электронный сертификат, подтверждающий его участие в масштабном онлайн-флешмобе.

Подробнее на странице флешмоба на сайте Музея Победы.