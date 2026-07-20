Областной суд признал законным штраф псковскому журналисту-иноагенту

Псковский областной суд проверил законность привлечения псковского журналиста Алексея Семенова* к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Псковский областной суд

Постановлением Псковского городского суда от 16 июня Алексей Семенов* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом отчетов). Штраф составил 30 000 рублей.

В Псковский областной суд поступила жалоба защитника иноагента, в которой он просил отменить указанное постановление.

Судья Псковского областного суда постановление суда первой инстанции оставил без изменения, жалобу защитника — без удовлетворения.

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.