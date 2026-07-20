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«Зоозащита» облагораживает территорию нового приюта в Пскове

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Строительство нового волонтерского приюта Псковской региональной общественной организации «Зоозащита» не прекращается на предоставленном в аренду на 10 лет земельном участке в городе Пскове на улица Ленинградской (земельный участок №46А), сообщили представители организации в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: «Зоозащита» / «ВКонтакте»

На деньги, перечисленные на карту приюта и на банковский счет, в том числе на пожертвования неравнодушных, уже выложены фронтоны, которые с боков будут ограничены скатами крыши и будут поддерживать кровлю. Мансардный этаж будет большой. В нем будет и склад, и класс для работы с детьми и волонтерами, а также комната для персонала.

«Может, будет ещё какое-то пространство для особенных животных. Посмотрим. Когда встанет всё на свои места, можно будет распланировать пространство по потребностям приюта», — комментируют в организации.

Параллельно со стройкой ведутся работы по благоустройству: были скошены заросли травы, создан искусственный пожарный водоем, он же место купания в жару для собак, а также была сделана площадка для выгула собак. Всё приведено в относительный порядок.

«Делаем всё настолько, насколько хватает наших физических сил, приходится разрываться на две территории», — добавляют представители приюта.
 


 

«Мы бесконечно благодарим всех добрых людей, которые помогают вести работы по строительству приюта! Мы получаем переводы самые разные — от 10 рублей до 100 тысяч рублей! Огромное спасибо! Каждый мокрый нос и виляющий хвост шлет вам теплое, сердечное спасибо! Вместе у нас всё получится!» — резюмируют в организации.
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