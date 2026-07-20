Опубликован график выездов узких специалистов Невельской межрайонной больницы на август

Опубликован график выездов узких специалистов Невельской межрайонной больницы в филиалы на август, его Псковской Ленте Новостей предоставили в учреждении.

Филиал «Пустошкинский», прием в поликлинике 7 августа:

врач-офтальмолог О. Н. Рыбакова (Невель),

врач-невролог Е. В. Березина (Невель).

Филиал «Пустошкинский», прием в поликлинике 21 августа:

врач-офтальмолог О. Н. Рыбакова (Невель),

врач-оториноларинголог М. Э. Сурмина (Невель).

Филиал «Новосокольнический», прием узких специалистов в поликлинике 7 августа:

врач-офтальмолог О. Г. Ионова (Себеж),

врач-оториноларинголог Ю. Н. Ерёменко (Себеж),

врач-невролог Н. А. Сагиров (Себеж).

Филиал «Новосокольнический», прием узких специалистов в поликлинике 21 августа:

врач-офтальмолог О. Г. Ионова (Себеж),

врач-невролог Н. А. Сагиров (Себеж).

Филиал «Себежский», приемы узких специалистов 29 июля и 5 августа:

врач-дерматовенеролог В. Б. Акулов (Пустошка),

врач-психиатр-нарколог В. Г. Козырев (Пустошка).

Доставка на маммографию из филиала «Себежский», включая Идрицу, в филиал «Новосокольнический»: 5, 12, 19 и 26 августа (до 13 человек).