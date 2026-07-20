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Опубликован график выездов узких специалистов Невельской межрайонной больницы на август

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Опубликован график выездов узких специалистов Невельской межрайонной больницы в филиалы на август, его Псковской Ленте Новостей предоставили в учреждении.

Филиал «Пустошкинский», прием в поликлинике 7 августа:

  • врач-офтальмолог О. Н. Рыбакова (Невель),
  • врач-невролог Е. В. Березина (Невель).

Филиал «Пустошкинский», прием в поликлинике 21 августа:

  • врач-офтальмолог О. Н. Рыбакова (Невель),
  • врач-оториноларинголог М. Э. Сурмина (Невель).

Филиал «Новосокольнический», прием узких специалистов в поликлинике 7 августа:

  • врач-офтальмолог О. Г. Ионова (Себеж),
  • врач-оториноларинголог Ю. Н. Ерёменко (Себеж),
  • врач-невролог Н. А. Сагиров (Себеж).

Филиал «Новосокольнический», прием узких специалистов в поликлинике 21 августа:

  • врач-офтальмолог О. Г. Ионова (Себеж),
  • врач-невролог Н. А. Сагиров (Себеж).

Филиал «Себежский», приемы узких специалистов 29 июля и 5 августа:

  • врач-дерматовенеролог В. Б. Акулов (Пустошка),
  • врач-психиатр-нарколог В. Г. Козырев (Пустошка).

Доставка на маммографию из филиала «Себежский», включая Идрицу, в филиал «Новосокольнический»: 5, 12, 19 и 26 августа (до 13 человек). 

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