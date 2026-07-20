Инженерный форум «СпектрУМ» для студентов стартует в Великолукском округе

II Всероссийский молодежный инженерный форум «СпектрУМ» стартует в Великолукском муниципальном округе, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Мероприятие пройдет с 20 по 25 июля на территории базы отдыха «Солнечный бор», расположенной в деревне Гололобы.

По словам организаторов, особенностью форума является уникальный формат «школа-вуз-предприятие», позволяющий участникам погрузиться в атмосферу реального сотрудничества между учебными заведениями и промышленными предприятиями.

В форуме примут участие молодые студенты 2-4 курсов колледжей и вузов и выберут для себя одно из образовательных направлений:

Проектный менеджмент. Участников научат управлять проектами от идеи до реализации, планировать ресурсы и достигать целей в срок.

Бренд-менеджмент. Специалисты расскажут, как создавать сильные бренды, выстраивать их стратегию и завоевывать любовь аудитории.

IT-факультет. Студенты погрузятся в мир современных технологий, разработок и цифровых решений будущего.

Факультет аддитивных технологий. Участники изучат основы 3D-моделирования и печати, чтобы создавать прототипы и готовые изделия.

Инженерный факультет. Все желающие получат практические навыки конструирования и работы с высокотехнологичным оборудованием.

Студентов также ждут интерактивные лекции и семинары от экспертов-практиков, реальные производственные кейсы и проекты, мастер-классы и воркшопы, конкурс презентаций проектов, спортивные, киберспортивные соревнования и развлекательные мероприятия.