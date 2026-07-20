 
Общество

Инженерный форум «СпектрУМ» для студентов стартует в Великолукском округе

0

II Всероссийский молодежный инженерный форум «СпектрУМ» стартует в Великолукском муниципальном округе, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Мероприятие пройдет с 20 по 25 июля на территории базы отдыха «Солнечный бор», расположенной в деревне Гололобы.

По словам организаторов, особенностью форума является уникальный формат «школа-вуз-предприятие», позволяющий участникам погрузиться в атмосферу реального сотрудничества между учебными заведениями и промышленными предприятиями.

В форуме примут участие молодые студенты 2-4 курсов колледжей и вузов и выберут для себя одно из образовательных направлений:

Проектный менеджмент. Участников научат управлять проектами от идеи до реализации, планировать ресурсы и достигать целей в срок.

Бренд-менеджмент. Специалисты расскажут, как создавать сильные бренды, выстраивать их стратегию и завоевывать любовь аудитории.

IT-факультет. Студенты погрузятся в мир современных технологий, разработок и цифровых решений будущего.

Факультет аддитивных технологий. Участники изучат основы 3D-моделирования и печати, чтобы создавать прототипы и готовые изделия.

Инженерный факультет. Все желающие получат практические навыки конструирования и работы с высокотехнологичным оборудованием.

Студентов также ждут интерактивные лекции и семинары от экспертов-практиков, реальные производственные кейсы и проекты, мастер-классы и воркшопы, конкурс презентаций проектов, спортивные, киберспортивные соревнования и развлекательные мероприятия.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026