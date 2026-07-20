Росгвардейцы изъяли у населения Псковской области 15 единиц оружия за неделю

Сотрудники подразделений лицензионно‑разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 46 проверок условий хранения оружия и патронов у граждан с 13 по 19 июля. Из оборота изъято 15 единиц оружия и более 150 боеприпасов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

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В ходе мероприятий выявлено девять административных правонарушений, из которых пять в области оборота оружия, четыре в области частной охранной деятельности. Из оборота изъято 15 единиц оружия и более 150 боеприпасов.

Управление Росгвардии напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, который обеспечивает его сохранность.